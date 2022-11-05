Son Dakika
MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim
Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.
Çevre 05.11.2022, 13:52
Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.
Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’na bayramda ziyaretçi akını yaşamıştı nüfus adalarda 20 kat artmış ziyaretçiler konaklama yapmakta zorluk çekmişti, şimdi ise adalarda son baharın gelmesiyle yerli halk dışında sokaklarda sessizlik hakim oldu. Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası son baharın güzellikleriyle kışında yerli ve yabancı turistleri bekliyor.