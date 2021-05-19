banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Yazın müjdecisi leylekler objektiflere poz verdi

Eskişehir’in İnönü ilçesi kırsalında sürü halinde objektiflere yansıyan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Çevre 19.05.2021, 12:34
Yazın müjdecisi leylekler objektiflere poz verdi

Eskişehir’in İnönü ilçesi kırsalında sürü halinde objektiflere yansıyan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Yaz aylarına sayılı günler kala sürüler halinde göç eden leylekler Türkiye’de de görülmeye başladı. Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle her yıl baharın sonunda Kuzey Yarım Küre’ye göç eden uzun gagaların göç yolları üzerinde Türkiye’de bulunuyor. Göç esnasında Eskişehir’in İnönü ilçesinde görülen leylek sürüsü objektiflere verdiği pozlarla renkli görüntülere sahne oldu. Kırsalda uçan ve belli aralıklarla duraklayan leylekler ilçede güzel manzara oluşturdu.
Yorumlar (0)
22°
açık