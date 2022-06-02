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Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oldu.
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Yazık günah değil mi? 40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı...
Adana’da 40 derece sıcakta bir kişinin köpeği bagaja bağlayıp taşıması görenleri hayrete düşürdü.
Çevre 02.06.2022, 10:17 02.06.2022, 10:22
Olay, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptığını gören sürücüler hayrete düştü. Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava almadığı görüldü. Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü. Sürücü köpeği düşünmeden 100 kilometre hızla yoluna devam etti.