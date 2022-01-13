Yazıcıoğlu anısına Muhsin Dağı’na zirve tırmanışı

Kahramanmaraş’ta dağcılar, Muhsin Yazıcıoğlu anısına 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Göksun ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı’na tırmanış için bir araya gelen dağcılar, etkisini gösteren soğuk hava ve yüksek kar kalınlığına rağmen zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmak için Muhsin Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiklerini söyleyen Fatih Yılmaz, "Göksun ilçesinde bulunan Muhsin Dağı’na dağcı arkadaşlarla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmak için zirve tırmanışı gerçekleştirdik" dedi.