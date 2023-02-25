Yazdan kalma günü yaşadılar

Zonguldak’ta hava sıcaklarının 15 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaş sahile yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta yazdan kalma gün yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcakları 15 dereceye kadar yükseldi. Hava sıcaklığının yüklemesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve sahilde müzik dinleyerek geçirdi. Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü 20 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Esnaf Hacı Kara, “Çok güzel. Allah bu sene kış yapmadı. Yaz devam ediyor. Allah odunu kömürü olmayanlara yardım ediyor. Sahilimiz çok güzel. Bugün 15 derece. Yarın 20 derece. Pazartesi günü 19 derece. Havalar çok güzel gidiyor. Allah’a şükür bu aylarda bu havalar çok iyi. Herkesi sahile bekliyoruz, çay kahve ve mısıra. Geçtiğimiz yıl iki kuş yaşadı Zonguldak. 12’inci ayda kar yağdı Zonguldak’a. 7 ay kış yaşadık. Geçen sene yaşadığımızı bu sene yaşamıyoruz. Geçen sene çok kış yaptı bu sene yapmadı. Yağmur yağdığında açmıyoruz. Diğer günler yağmayınca açıyoruz güzel oluyor işlerimiz. Hava güzel olduğu zaman sahilin boş kalma durumu yok” dedi.