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Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Çevre 03.07.2021, 18:42
Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Düzce kent merkezi öğlen saatlerinde yağan sağanak yağışın etkinde kaldı. Aniden bastıran sağanak yağış Yollarda su birikintilerine yol açarken, yağmura hazırlıksız yakalanan birçok Düzceli ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar yağan yağmurdan korunmak için dükkanların önlerindeki bulunan tentelerin altına ve saçakların altına saklandılar.

Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü tahminlerine göre sağanak yağış, Düzce il genelinde hafta sonu boyunca aralıklarla yağmaya devam edecek.
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