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Yaz yağmuru Balıkesir’de etkili oldu

Balıkesir’de güneşli havaların ardından hafta sonunda beklenen yaz yağmuru etkili oldu.

Çevre 12.06.2022, 19:06
Yaz yağmuru Balıkesir’de etkili oldu

Balıkesir’de güneşli havaların ardından hafta sonunda beklenen yaz yağmuru etkili oldu.

Balıkesir’de cumadan başlayan sağanak yağış vatandaşları tedbirsiz yakaladı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Hava sıcaklığı 20 derece dolayında seyretti. Şehir merkezinde yaz yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışların etkisinin gün boyunca devam etmesi beklenirken, vatandaşların muhtemel su baskınlarına ve sele karşı dikkatli olması istendi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

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