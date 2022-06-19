Yaz tatili başladı, turizmin merkezi Kızkalesi’nde yoğunluk arttı

Türkiye’nin turizm merkezlerin arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi’nde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlukta artarken, bayramla birlikte doluluk oranının yüzde 100’ün üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en önemli parçası olan Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarındaki deniz kalesi olarak da bilinen ’Kızkalesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte yoğunluk artmaya başladı. Yaz tatilinde her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, Kızkalesi’ni tercih edenler 59 bin metre karelik taşsız kumsalı olan Kızkalesi sahilinde tatilin keyfini yaşamaya başladı. Hem temiz hem de mavinin bir çok tonunu barındıran denizinin yaklaşık 50 metre boyunca insan boyunu geçmemesi ve tamamen kumsal olması nedeniyle Kızkalesi’ni daha çok ailelerin tercih eder olduğu kaydedildi. Çocuklar deniz ve kumsalda vakit geçirirken, aileler ise hem güneşin hem de çeşitli su sporlarına katılarak eğlenmenin tadını çıkardı.

Mersin merkez ile Adana, Niğde, Karaman ve Konya’dan günü birlikçi tatilcilerin ilgi gösterdiği Kızkalesi’ne Türkiye’nin dört bir tarafı ile yurt dışından da bir çok rezervasyon yapıldığı öğrenildi. Yaz tatili ile rağbet gören bölge de doluluk oranının Kurban Bayramı ile birlikte yüzde yüzün üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

"Bayramla birlikte yüzde yüz dolar"

Kızkalesi’nin turizmin göz bebeği olduğunu belirten Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, kendisinin de bir otel işletmecisi olduğunu anımsatarak " Özellikle çocuklu aileler tercih ediyor. 50 metre gidiyorsunuz deniz boyununuz geçmiyor. Güvenli olduğu için çocuklar başta olmak üzere bir çok kişi ilk defa burada yüzme öğreniyor. Şuan yoğunluk başladı, bayramla birlikte kapasitemiz yüzde yüz dolar, yan taraflarımız da olan Susanoğlu ve Ayaş’ta aynı şekilde olur. İlk etapta Kızkalesi yüzde yüz yoğunluğu yakalar" dedi.

Tatilin başlamasıyla birlikte deniz keyfi yaşayanlardan İngilizce öğretmeni Murat Özkan, "Okulların tatile girmesiyle birlikte hazır olan Kızkalemiz de yoğunluk başladı. Hem yıl boyunca yaşanan stresten hem de pandemiden sonra burası mükemmel bir atmosfer. Bugün hava sıcak, tam yaz başladı. Denizin suyu biraz soğuk ama yüzmeye değer" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte tatile gelen ilkokul öğrencisi Hüseyin Akdemir’de, okulların tatil olmasıyla birlikte Elazığ’dan geldiklerini ve tatilin keyfini çıkaracaklarını söyledi.