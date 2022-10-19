Yaz sineklerine erken tedbirle çözüm

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sineklerin soğuyan havalarda yaşamak için sıcak olan bina bodrumlarında bulunduklarını söyleyerek, “Özellikle bodrum katlar düzenli olarak ilaçlanmalı” dedi.

Havaların soğumasıyla canlıların daha ılıman ve kuytu yerlerde yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen Akgün Ergül, “Artık havaların soğumasıyla birlikte dışarıda olan, tabiattaki sinekler olsun, sivrisinekler ve karasinekler olsun bunların hepsi daha ılıman, kuytu yerlere ve evlerin içerisine, yaşamlarını idame ettirebilmek için daha sıcak yerlere gidiyorlar. Bunun için de özellikle binalarımızda ve evlerimizde bodrum katlarının, ki bu kömürlük olur, apartman girişlerinin alt kısımlarındaki bodrumlar olur, buraların düzenli olarak ilaçlanması lazım. Çünkü bu canlılar artık oralarda daha rutubetli ve nemli, ılıman yerlerde yaşıyorlar” dedi.

Ergül, evlerde de ilaçlamanın önemli olduğunu belirterek, “Aynı zamanda yine evlerde de kalorifer arkalarında, perde ve dolapların arka kısımlarında da barındıkları için evlerimizi de çevre sağlığı ilaçları ile ilaçlayabiliriz” ifadelerini kullandı.