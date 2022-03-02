Yaz-kış yerli ve Arap turistlerin uğrak noktası olan yayla yılın 6 ayını elektriksiz geçirmek zorunda kalıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakımlı yerli ve özellikle Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Hıdırnebi Yaylası yılın 6 ayını elektriksiz geçirmek zorunda kalıyor.

Trabzon’un merkezine 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta bulunan kentin en yakın yaylası konumundaki bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası’nda elektrik krizi yaşanıyor. Her yıl Kasım ve Mayıs ayları arasında yaylada yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 15 esnaf mağduriyet yaşıyor. Doğal seyir terası konumunda olan ve seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkaran Hıdırnebi Yaylası’nda yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı yeterli hizmet veremediklerinden şikayet eden esnaflar akşamları ise mum ve lüks yakıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasından biri haline gelen turizm merkezinde çay bahçesi ve market işleten Ogün Bakırcı, Trabzon’un en yakın yaylada elektrik olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “Kasım ve Mayıs ayları arasında elektriğin olmayışı burada biz esnafları mağdur ediyor. Gelen müşterilere yolların açık olmasına rağmen elektrik olmayışı nedeni ile hizmet veremiyoruz. Yaylada yaklaşık 15 esnaf var. Elektriğin verilmesini talep ediyoruz. Hıdırnebi Yaylası Trabzon’un yakın yaylası. Trabzon merkezden burası 40 kilometre. Ayder ve Uzungöl’ü uzak olmasına rağmen elektrik oluyor ama en yakın yaylada elektrik olmuyor. Esnaflar olarak yayladayız ama elektrik olmadığından dolayı hizmet veremiyoruz. Gündüzleri bir şekilde idare ediyoruz ama akşamları karanlık olduğu için hizmet veremiyoruz. 2022 yılındayız ama halen daha akşamları biz burada mum ve lüks yakıyoruz” dedi.

Restoran işleten Mehmet Usta ise “Elektriğimizin olmasını istiyoruz. 2-3 yıldır kışın burada elektrik kesiliyor. Arap turistler geliyor, yerli misafirlerimiz geliyor. Biz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Elektriğimiz olsun biz başka bir şey istemiyoruz. Ayder ve Uzungöl’e 2 saatte gidilmesi rağmen onların hem yolu açık hem de elektriği var ama en rahat çıkılabilen yaylada elektrik yok. Hem ziyaretçiler hem de esnaflar burada mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

Hıdırnebi Yaylası’na gezmek için gelen Tuncay Akdoğan da “Akşam yaylada kalacaktım ama elektriğin olmadığını öğrendim. Ateş yakarak ısındık. Şehir merkezine bu kadar yakın bir yaylada elektriğin olmayışı buranın acziyetidir. Telefonumuzun şarjı bitti, şarj edemiyoruz” şeklinde konuştu.