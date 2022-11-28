Yaylalara kar yağmasıyla birlikte sürülerin dönüş yolculuğu başladı

Rize’de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürüleriyle beraber kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.

Rize’de kış mevsiminin gelmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan karla beraber yaylalarında hayvanlarıyla beraber olan çobanlar dönüş yolcuğuna başladı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 800 rakımda bulunan Elevit Yaylası’na da kar yağmasıyla beraber çobanlar yaylada bulunan hayvanlarıyla beraber dönüş yoluna geçti.