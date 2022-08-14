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Yaylada gezerken buldu, görenler gözlerine inanamadı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaylada bulunan yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki mantar şaşkınlığa neden oldu.

Çevre 14.08.2022, 14:03
Yaylada gezerken buldu, görenler gözlerine inanamadı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaylada bulunan yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki mantar şaşkınlığa neden oldu.

Başçiftlik ilçesi Aşağıyayla mevkiinde emekli öğretmen İdris Aymak, yaylada gezerken iki adet dev kızıl mantarla karşılaştı. Aymak’ın mantarları ilçe merkezinde hassas terazi ile tarttı. Mantarlardan biri 3 kilo 394 gram geldi. Yaklaşık 45-50 santim çapındaki mantarı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yöre sakinlerinden Saffet Gümüş, böylesine büyük bir mantarı hayatında ilk defa gördüğünü söyledi. Enes Berke Aymak’ta dedesinin bulduğu mantarın dikkat çektiğini ifade etti.

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