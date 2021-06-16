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Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu biberonla beslediler

Bolu’da vatandaşlar tarafından yaylada bitkin halde bulunan yavru geyik biberonla beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Çevre 16.06.2021, 18:52
Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu biberonla beslediler

Bolu’da vatandaşlar tarafından yaylada bitkin halde bulunan yavru geyik biberonla beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Kızık Sarıkaya köyünde yaşayan Hasan Şahin isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada yavru bir geyik yavrusunun hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Yavru geyiğin yanına giden Şahin, herhangi bir yarasının olmadığını ancak bitkin olduğunu gördüğü geyiği ilçe merkezine götürdü. Açlıktan bitkin düştüğü görülen geyiği biberonla besleyen vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, yavru geyiğin gerekli kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.
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