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Yavrularını emziren anne ayı kameralara takıldı

Gümüşhane’de yavrularını emziren bir anne ayı kameralara yakalandı. Doğada yavrularını korumak için çok saldırgan davranışlar sergileyen anne ayıların, bu görüntüleri yürekleri ısıttı.

Çevre 11.06.2022, 15:22
Yavrularını emziren anne ayı kameralara takıldı

Gümüşhane’de yavrularını emziren bir anne ayı kameralara yakalandı. Doğada yavrularını korumak için çok saldırgan davranışlar sergileyen anne ayıların, bu görüntüleri yürekleri ısıttı.

Gümüşhane’de doğa gezgini Muhammet Tutar merkeze bağlı Canca Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde doğada nadir görülen bir olaya şahit oldu. Doğada yabani hayvanların fotoğraflarını ve görüntülerini çeken Tutar, yavrularını korumak için çok saldırgan davranışlar sergilediği bilinen anne ayıların, yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldı.

Anneleri tarafından emzirilen 2 yavru ayının görüntülerini sosyal medya hesabından, “Bu zamana kadar birçok kez ayı videoları çeken birisi olarak ayılarla ilgili birçok şeye şahit oldum ama böyle bir sahneye ilk kez şahit oluyorum. Onun için bu görüntülerin benim için çok özel olduğuna inanıyorum” notuyla paylaşan Muhammet Tutar’ın görüntüleri yürekleri ısıttı.

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