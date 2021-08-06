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Yavru yusufçuk kuşunun imdadına itfaiye yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesinde yuvadan düşüp bina boşluğunda mahsur kalan yavru yusufçuk kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Çevre 06.08.2021, 13:23
Yavru yusufçuk kuşunun imdadına itfaiye yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesinde yuvadan düşüp bina boşluğunda mahsur kalan yavru yusufçuk kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir marketin bina boşluğundan ses geldiğini fark eden çevre sakinleri, yavru kuşun boşlukta mahsur kaldığını gördü. Haber verilmesi bölgeye gelen itfaiye ekipleri kuşun bulunduğu bina boşluğuna girdi. Yuvadan düşerek boşlukta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak yuvasına bırakıldı.
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