banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Netanyahu 12 yıl sonra koltuğunu bırakıyor
Netanyahu 12 yıl sonra koltuğunu bırakıyor
Emekli ve memurların alacağı zam ne kadar?
Emekli ve memurların alacağı zam ne kadar?
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak

Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar

Telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukura düşen yavru kedi, telefondan kedi sesi dinletilerek kurtarıldı.

Çevre 31.05.2021, 02:18
Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar

Antalya'da telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukura düşen yavru kedi, telefondan kedi sesi dinletilerek kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2105 Sokak üzerinde, telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukurda meydana geldi.

Çukurdan miyavlama sesi duyan mahalleli, 112 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri çukur kapağını kaldırarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı.

Kedinin dar kanalda sürekli hareket halinde olduğunu gören itfaiye ekibi, çukura girmek için merdiven kullandı. Çukura giren itfaiye eri telefonunda kedi sesi açarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı. Mahalledeki çocuklar ise kedinin girdiği çukurun ağzına ekmek, süt ve mama bıraktı.

İtfaiye eri kediyi kurtarmaya çalışırken, bir mahalleli dinletilen kedi sesine gelen yavru kediyi boynundan tutarak çukurdan çıkardı.

Mahalleli çukurların kenarlarında yer yer delikler bulunduğunu, bu deliklerin çocuk ve kediler için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu