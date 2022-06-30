Yavru kargayı kurtarmak için esnaf seferber oldu

Gümüşhane’de bir binanın 5. katından düşen yavru karga için esnaf seferber oldu. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri 20 metreden düşen yavru kargayı yuvasına ulaştırmayı başardı.

Atatürk caddesinde 5 katlı bir binanın çatı katında yuvası bulunan yavru karga henüz uçmayı öğrenemediği için yaklaşık 20 metre yükseklikten yola düştü.

Şehrin en işlek trafiğine sahip olan Atatürk Caddesi’nde yola düşen ve araçlardan kaçmaya çalışan yavru kargayı ve diğer kargaların etrafta hızlıca uçuştuğunu gören esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı itfaiye aracının merdiveni ile yuvasına ulaştırmayı başardı. Yetişkin kargalar tarafından yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyen yavru karga yuvasına bırakılırken, esnaf yavru kargayı kurtardıkları için itfaiyeyi alkışladı.

“Buradaki bütün esnaflar hemen olaya müdahil olduk”

Esnaf arkadaşlarıyla birlikte kargayı kurtarmak için seferber olduklarını dile getiren İlhami Sönmez, “Sabah işe geldiğimde iş yerinin hemen yanında karga yavrusunun yuvasından düştüğünü gördüm. Olayı görünce tabi ki olaya müdahale ettik, itfaiyeye haber verdik. İtfaiye de sağ olsunlar hemen geldiler yavruyu tekrar yuvasına koydular. Buradaki bütün esnaflar hemen olaya müdahil olduk ve hep birlikte güzel bir olaya vesile olduk. Yavru kargaydı uçamıyordu biz de arkadaşlarla hep birlikte insanlık görevimizi yerine getirdik” dedi.