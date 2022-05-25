Yavru karacaya ormancı şefkati

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ovacuma mevkiinde bulunan ormanlık alanda gezen Orman İşletme Şefliği personelleri yavru karacayı fark etti. Karacanın yaralı olduğunu fark eden personeller ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yiyecek ve su verilen karaca tedavi edilmek üzere ekipler tarafından teslim alınırken, iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacak.