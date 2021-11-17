Yavru karacalar bakım merkezinde doğaya alıştırılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ormanlık alanda annelerini kaybeden 2 yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından özel bakım alanında bakılıyor.

Düzce’de geçtiğimiz mayıs ayında ormanlık alanda yavru karacaların tek başına olduğunu gören vatandaşlar durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler karacaların annelerinin olmadığını fark etti. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen karacalar, Efteni Gölü Doğal Yaşam Alanı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne getirildi. Bakım ve tedavileri yapılan karacalar için özel alanda oluşturuldu. 4 tarafı tel örgülerle kaplı özel alanda yavru karacalar doğaya alıştırılıyor.

"Özel alan oluşturduk"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, yavru karacaları özel alanda doğaya hazırladıklarını belirterek, "Karacalar ilkbahar döneminde doğum yaparlar. Yavrular mart, nisan ve mayıs aylarında dünyaya geliyor. Bu karacalarımızın da mayıs ayında doğduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşlar tarafından ormanda annelerini kaybetmiş şekilde bulunan biri erkek, biri dişi 2 yavru karacamız müdürlüğe getirildi. Annelerini bulamayınca bu şekilde onları doğal hayatlarına bırakamayacağımıza karar verdik. Bizde doğal ortamda karacalarımızı misafir ediyoruz. Karacalarımız 1 yaşına geldiğinde, bahar aylarında doğal ortamlarına bırakmayı planlıyoruz. Şuanda bulundukları ortam doğal bir alan olduğu için ek gıda vermiyoruz. Burada otlarla kendilerini besliyorlar. Biz sadece onlara su takviyesi yapıyoruz. Herhangi bir ek gıdaya ihtiyaçları yok şu anda" ifadelerini kullandı.