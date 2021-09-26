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Yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş’ta yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı.

Çevre 26.09.2021, 09:48
Yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş’ta yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı.

Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde oto lastik tamiratı işi yapan Arif Kısacık, kendisine 10 gün önce yaralı olarak getirilen yavru güvercini besliyor. Aynı zamanda iş yerinin çatısında onlarca güvercin daha besleyen Kısacık, köpeğini de güvercinlerle beraber yaşamasına alıştırdı.

Tedavisini yaptırdığı yavru güvercini ağzıyla besleyip köpeği ile oynatan Arif Kısacık, hayvanların bu derece uyum içinde yaşamasının nedeninin ise sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Hayvanların dilsiz canlılar olduğunu ve onları çok sevdiğini söyleyen Kısacık, “Bu güvercini bir arkadaş yaralı olarak buldu ve bana getirdi. Bana geldiğinde çok bitkindi ağzımla besleyip bu hale getirdim. Artık ben bunun babasıyım. Köpek herhangi bir şekilde güvercinlerimize zarar vermiyor ve onlarla bu şekilde tanıştırıp alıştırıyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Allah’ın yarattığı bütün canlıları sevmek zorundayız ve hayvanlara karşı biraz daha sevecen davranırsak güzel olur” dedi.

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