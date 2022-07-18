Yavru dağ keçisine şefkat eli

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan yavru dağ keçisi, duyarlı vatandaşlar tarafından görevlilere teslim edildi.

Çukurca ilçesindeki vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevliler tarafından getirildiği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğündeki ilk müdahalesi yapılan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen yavru dağ keçisi, daha sonra Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.