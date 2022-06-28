Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı

Gümüşhane’de kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin yeni doğan yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki oyunları ve Yavru Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin annesinden süt içme anları kameralara yansıdı.

’Gümüşhane dağlarının süsü’ olarak adlandırılan ve koruma altında olan Yaban Keçilerinin son yıllarda ikiz doğurması, koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması ve Gümüşhane’nin kaçak avlanma oranı en az olan iller arasında yer alması nedeniyle yavru dağ keçilerinin sayısı arttı.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane’de son yıllarda artan yaban keçilerinin sayısı vatandaşların dağ keçileriyle karşılaşma ihtimalini artırıyor.

Gümüşhane’nin hemen her bölgesinde gözlenen ve il genelindeki sayıları bini aşan yaban keçi yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki tehlikeli oyunları ve Yavru Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin annesinden süt içtiği görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.