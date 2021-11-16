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"Yaşamdan koparılan tüm kadınların anısına" binlerce fidan

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde kadına şiddet sorununa ilişkin farkındalık oluşturmak için "Anı Ormanı" oluşturuyor. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda 24 Kasım’da "Yaşamdan Koparılan Tüm Kadınların Anısına" binlerce fidan dikilecek.

Çevre 16.11.2021, 12:33
"Yaşamdan koparılan tüm kadınların anısına" binlerce fidan

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde kadına şiddet sorununa ilişkin farkındalık oluşturmak için "Anı Ormanı" oluşturuyor. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda 24 Kasım’da "Yaşamdan Koparılan Tüm Kadınların Anısına" binlerce fidan dikilecek.

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde kadın sorununa ilişkin farkındalık oluşturmak, “Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” demek için pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 Kasım’da Şiddetsiz Toplum Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” sempozyumu ile başlayacak etkinlikler dizisi, 23 Kasım’da “Erkek Şiddetiyle Mücadelede Çözüm Arayan Kadınlar” paneli ve Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği "Lal" tiyatro oyunu ile devam edecek.

Yaşamdan koparılan kadınlar

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi 24 Kasım’da, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Anı Ormanı" oluşturacak. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda düzenlenecek törenle "Yaşamdan Koparılan Tüm Kadınların Anısına" binlerce fidan dikilecek.

Etkinlik takvimi

26 Kasım’a kadar devam edecek etkinliklerin ayrıntılı takvimi ise şöyle:

22 Kasım 2021, Pazartesi

Sempozyum “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet”

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sabahattin Ali Salonu saat 10.30

23 Kasım 2021, Salı

Panel - “Erkek Şiddetiyle Mücadelede Çözüm Arayan Kadınlar”

Moderatör: Prof. Dr. Özlem Cankurtaran (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. İlkay Başak Adıgüzel (Hacettepe Üniversitesi)

Arş. Gör. Görkem Kelebek Küçükarslan (Hacettepe Üniversitesi)

Tiyatro Oyunu - “Lal”

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi saat 17.30

24 Kasım 2021, Çarşamba

“Yaşamdan Koparılan Tüm Kadınların Anısına” Fidan Dikimi Töreni

Yer: Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı saat 11.00

Panel - “Eşitlik Mücadelesi ve İstanbul Sözleşmesi"

Moderatör: İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)

Sema Kendirci Uğurman (Türk Kadınlar Birliği)

Aylime Aslı Demir (KAOS GL)

Gül Erdost (Kadın Koalisyonu)

Hatice Göz (Feminerva)

Tiyatro - “Dali’nin Kadınları”

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi saat 17.30

25 Kasım 2021, Perşembe

Şiddete Karşı Ortak Stant (Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi)

Yer: Çankaya Belediyesi Ana Hizmet Binası Önü saat Gün Boyu

26 Kasım 2021, Cuma

Panel - “Kadının Güçlenmesinde Sporun Rolü”

Moderatör: Prof. Dr. Canan Koca (KASFAD)

Gizem Girişmen (Paralimpik Oyunlar & Dünya Şampiyonu Okçu)

Kiraz Öcal (Kızlar Sahada Girişimi)

Tiyatro - “Hayal Satıcısı”

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi saat 17.30

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