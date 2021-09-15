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Yasal sınırın altındaki 602 kilo balığa el konuldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, avlanabilir balık büyüklüğünün altında olduğu tespit edilen 602 kilo balığa el konuldu.

Çevre 15.09.2021, 14:12
Yasal sınırın altındaki 602 kilo balığa el konuldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, avlanabilir balık büyüklüğünün altında olduğu tespit edilen 602 kilo balığa el konuldu.

Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca Sahil Güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Akçakoca Limanı’nda yapılan denetimde, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 602 kilo yasal boy limitleri altındaki balığa el konuldu.

Denetimler hakkında yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun olarak başlayan balık avcılığı neticesinde İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol e ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli denetimler gerçekleştirilmekte olup 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 602 kg yasal boy limitleri altındaki balığa el konulup idari işlem uygulanmıştır. Sürdürülebilir Su ürünleri avcılığı için balıkçılarımızın avcılık kurallarına riayet etmesi önem arz etmektedir. Denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir" denildi.

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