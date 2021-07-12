banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Anadolu’nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajını yasak olmasına doldurdu.

Çevre 12.07.2021, 14:32
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
banner502

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Anadolu’nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajını yasak olmasına doldurdu.

İç Anadolu’nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Şantiye alanı olması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen plajda Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı’na vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Savcılı Plajı’nın restorasyon nedeniyle kapalı olmasına rağmen plajı doldurdu. Plajda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşlara plajın kapalı olduğunu hatırlatarak, çıkmalarını istedi.

Plaja girişin yasak olduğunu bilmeyerek gelen Emre Metin, bölgeye yurt dışından geldiğini ve bölgede çalışma yapıldığını bilmediğini, yemeklerini yedikten sonra çıkacaklarını söyledi.
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner501