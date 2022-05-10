Yaşadığı bölgeden 450 kilometre uzakta bulundu

Mersin’de vatandaşlar tarafından bitkin haldeyken bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaşadığı bölge nedeniyle Şanlıurfa ceylanı olarak bilinen gazella gazella, ekipler tarafından koruma altına alındı. Tedavisi yapılan ceylan, daha sonra Mersin’den doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa’ya gönderildi.

Nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altında bulunan dağ ceylanı bir diğer adıyla Şanlıurfa ceylanını Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Cırman mevkiinde gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler bitkin haldeki ceylanı alarak şefliğe getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılıp tedavisi gerçekleştirilen ceylan kısa sürede toparladı. Daha sonra ceylan Mersin’den 450 kilometre uzaklıkta bulunan doğal yaşam alanı Şanlıurfa’ya gönderildi.

2 yaşındaki gazella gazella cinsi dişi ceylanı alıp getirdiklerini hatırlatan DKMP Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, ”Burada tedavisini tamamladık. Bugünde bakanlığımıza bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme istasyonuna teslim edeceğiz. Burada doğal ortamda diğer ceylanlarla yaşam şansı bulacak. Bulunduğunda çok bitkin haldeydi, uzun süre dışarda kalmış. Tedavisini tamamladık şuanda durumu iyi” diye konuştu.