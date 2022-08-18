Yasa dışı tavşan avı pahalıya patladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yavrulama döneminde olmalarına rağmen projektörle av yapan 4 kişiye, toplam 40 bin lira para cezası kesilirken yasadışı avda kullanılan otomobile de el konuldu.

İlçeye bağlı kırsal Esence Mahallesi’nde Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile birlikte av koruma ve kontrol faaliyetinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği ekipleri, 4 şahsın araç aküsüne bağladıkları projektörle yasadışı tavşan avı yaptığını belirledi. Şahısların, araç plakasını söktükleri ve otomobili de ehliyetsiz bir kişinin kullandığı tespit edildi. Aracın bagajında ise, yavrulama döneminde oldukları belirlenen 5 adet vurulmuş tavşan ele geçirildi. Söz konusu 4 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 30 bin lira idari para ve tazminat cezası kesildi. Otomobile ve tüfeklere de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sürücü ve plakanın sökülmesi gibi suçlardan da 10 bin liraya yakın cezai işlem uyguladığı bildirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan adli işlemler sürerken bölgedeki kaçak av denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.