Yarışma sonuçlandı, Fatih ilçesi yeni bir meydan kazandı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından duyurusu yapılan ve Fatih’e yeni bir meydan kazandırmayı amaç edinen yarışmanın kazananı Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batu Kepekcioğlu oldu.

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kara Surları Koruma Alanı’ndaki Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için başlatılan “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” son buldu.

Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın, bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması amacıyla düzenlenen İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması kazananları belli oldu. Birincilik ödülünün sahibi, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batu Kepekcioğlu oldu.