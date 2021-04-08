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Yarışlı Gölü’nde flamingolar drone ile görüntülendi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü’nde flamingolar havadan görüntülendi.

Çevre 08.04.2021, 11:31
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Yarışlı Gölü’nde flamingolar drone ile görüntülendi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü’nde flamingolar havadan görüntülendi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü’nde halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoları drone ile havadan görüntüledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, flamingoların gün batımı ile birleşen görüntüsü görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olan flamingoların havadan görüntülendiği ve paylaşıldığı video ise Neşet Ertaş’ın Allı Turnam türküsü ile birlikte yayınlandı.
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