Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...

Bugün tüm yurt genelinde yağış olacağını duyuran Meteoroloji, kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, özellikle iki kenti uyardı.

Yarın ülke geneli çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

EGE VE MARMARA'DA FIRTINAMSI RÜZGAR



Denizlerde ise Ege ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar, Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU



Hafta sonunun ardından insanlar, yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İKİ KENTE DİKKAT



Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla civarında meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.