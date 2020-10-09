Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye mahalleli el ele verdi
MUSTAFAKEMALPAŞA’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞAÇLARINA YILDIRIM DÜŞTÜ. HERKESE ÖRNEK OLAN BELEDİYE VE VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yarım asırlık çınar ağaçlarına yıldırım düştü.
Edinilen bilgiye göre, Fevzidede ve Atariye mahalle camilerinin bahçelerinde bulunan yarım asırlık çınar ağaçları, aniden bastıran şiddetli yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu büyük zarar gördü.
Meydana gelen doğa olayının yaşandığı sırada yoldan geçen araç ve yayaların olmaması olası bir faciayı önledi.
Elektrik iletim hatlarının üzerine düşen ağaçlar onlarca mahallede yaklaşık iki saatlik elektrik kesintisine neden olurken, yola devrilen ağaçlar Mustafakemalpaşa Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesi ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kaldırıldı. UEDAŞ’a bağlı ekipler ise elektrik hatlarındaki onarım çalışmalarını kısa zamanda tamamlayarak mahallelere yeniden elektrik verdi. Herkese örnek olan belediye ve vatandaş işbirliği kameraya böyle yansıdı.
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