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Yaren Leylek, Adem Amca ve köyüne 11’inci defa veda etti
11 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, Bursa’nın Eskikaraağaç Leylek köyünden ayrıldı.
Çevre 08.09.2022, 09:11
11 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, Bursa’nın Eskikaraağaç Leylek köyünden ayrıldı.
11 yıldır her bahar göçten gelince Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen ve köylülerin Yaren ismini verdiği leylek ve eşi; yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuk oldu. Son defa eşi ile kayığa gelen ve köyden ayrılan Yaren leylek ve eşinin gelecek yıl gelip gelmeyeceği şimdiden heyecan konusu oldu. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz’ın hikayesi belgesellere konu olmuş, her yıl geldiği Eskikaraağaç köyü ise binlerce turist tarafından ziyaret edildi. Yaren leyleğin yavrularına çip takılmış, vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip ediliyordu.
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