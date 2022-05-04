banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

Yaren leyleğin halkalı yavrusu Bursa’ya geri döndü

Bursa’nın Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta ünü dünyaya yayılan ve bir balıkçı ile kurduğu 11 yıllıkla dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek’in yavrularına geçen yıl Karacabey Belediyesi tarafından halka ve verici takılmıştı. Vericili leylek en son Çad’tan sinyal gönderirken halka takılan yavrulardan biri henüz bir yaşını doldurmadan Bursa’ya geri döndüğü ortaya çıktı.

Çevre 04.05.2022, 11:56
Yaren leyleğin halkalı yavrusu Bursa’ya geri döndü

Bursa’nın Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta ünü dünyaya yayılan ve bir balıkçı ile kurduğu 11 yıllıkla dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek’in yavrularına geçen yıl Karacabey Belediyesi tarafından halka ve verici takılmıştı. Vericili leylek en son Çad’tan sinyal gönderirken halka takılan yavrulardan biri henüz bir yaşını doldurmadan Bursa’ya geri döndüğü ortaya çıktı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek her yıl doğa severler tarafından göçten dönüp Bursa Karacabey’de Eskikaraağaç köyündeki yuvasına konması bekleniyor. Karacabey Belediyesi geçen yıl yuvaya kurduğu ve internet üzerinden ücretsiz sunduğu canlı yayın ile leyleğe ilgi daha da artmış ve yavruları binlerce kişinin gözü önünde büyümüştü.

Tüm bunların yanında Yaren Leylek’in yavruları bilimsel bir çalışmanın da parçası olmak üzere geçen yıl uzman kuş araştırmacıları tarafından köydeki 2021’de doğan tüm yavrular kayıt altına alınarak halkalanırken Yaren Leyleğin en küçük yavrusuna ayrıca uydu takip cihazı takılmıştı. Yaren’in beş yavrusundan en küçüğü ‘beşnumara’ isimli leylek verici ile izlemeye alınırken diğer leylekler ise sadece halkalama çalışmasına dahil olmuştu. Bu çalışma sonrası takip cihazı olan Beşnumara’dan haber alınabilirken sadece halkalama yapılan diğer yavru leyleklerden bir haber yoktu.

Önceki gün İnegöl’de kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ayhan Gürbüz Hamzabey Barajına inen büyük leylek sürüsü içinde ayağında mavi halka olan bir leyleği fark edince kısa sürede bu leyleğin geçen yıl halkalanan Yaren’in yavrularından biri olduğu anlaşıldı. VAAB kod numaralı halka taşıyan ve yapılan anketle Umut ismi verilen leylek henüz bir yaşını doldurmadan Bursa’ya geri döndüğü böylelikle belgelenmiş oldu.

Hikâyeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise ‘Yaren’in beş yavrusundan sadece 3 tanesi yuvadan sağ olarak ayrılabilmişti. Bunlardan ise sadece Beşnumara ismini verdiğimiz vericili leyleği takip edebiliyorduk. Diğer iki kardeşi ve köydeki diğer yavru leylekleri ise ancak başka birisinin ayağındaki halkayı görüp okuması ve sonrasında merkezlere bildirmesiyle öğrenebilecektik. Bu bir yerde samanlıkta iğne aramaya benziyordu. Ancak müjdeli haber arkadaşım Ayhan Gürbüz’den geldi. Her yıl Ayhan ile Hamzabey barajına konan leylekleri inceliyor ve içlerinde halkalı olanları tespit edip kod numarasını okuyabildiklerimizi ilgili ülkeye gönderiyorduk. Bu yıl Ayhan bizim Karacabey’de halkaladığımız Yaren’in yavrusundan birini bildirdi. Binlerce leyleğin içinden halkalı olana denk geldi. Bu çok büyük şans’ dedi.

Leyleklerin normalde erişkinliğe 4-5 yılda ulaştığını sözlerine ekleyen Tüydeş ‘Biz 2021’de halkaladığımız yavru leyleklerden 4-5 yıl sonra haber almayı bekliyorduk. Çünkü leylekler erişkinliğe o zaman ulaşıyor. Ve erişkin olana dek genelde tam göç yapmıyorlar ve kısmi göçlerle adeta prova hazırlığında oluyorlar. Ve bu 5 yıl boyunca eş bulma ve yuva yapma telaşına girmeyip sadece beslenerek hayatta kalma pratiği yapıyorlar. Ancak Yaren yavrularıyla da şaşırtmayı devam ediyor. VAAB kod numaralı Umut adı verilen leylek daha bir yaşını doldurmadan Afrika’dan yola çıkıp Bursa’ya geldi. Yuvasına 100 KM mesafede görüldü. Anlaşılan yazı buralarda geçirecek. 5 yıl sonra ise Uluabat Gölü kıyısında bir yerler gelip bu kez yuva ve yavrulamak için kanat çırpacak’ dedi.

Yavru leyleklerin hayatta kalma oranının çok düşük olduğunun da altını çizen Tüydeş ‘Bir yuvadan en fazla 1-2 yavru hayatta kalabiliyor. Doğal veya doğal olmayan nedenlerden ötürü bu ortalamada bu şekilde. Ancak Yaren Leylek’in 5 yavrusundan 2’si daha göç etmeden ölmüştü. Kalan 3 yavrudan da sadece vericili olanın hayatta olduğunu biliyorduk. Ancak artık bu son gelişme ile diğer yavrusunun da hayatta kaldığını biliyoruz. Geçen yıl köyde 17 yavruya halka takılmıştı. Sadece birinden geri bildirim oldu. Bu iş bir yerde samanlıkta iğne aramaya benziyor’ dedi.

Yavru leyleklerin atlattığı her yıl onlar için başarılı bir tecrübe süreci olduğuna da değinen Tüydeş ‘her geçen yıl hayatta kalma ihtimali daha da artmış olacak. Umuyorum 2025 itibariyle bu halkaladığımız leyleklere Uluabat Gölü çevresinde daha sık denk geleceğiz’ dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 04 Mayıs 2022
İmsak 04:12
Güneş 05:52
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:10
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
13°
parçalı bulutlu