Yaralı yılanı görünce aracını durdurdu

Tunceli’de yolda ilerlerken yaralı bir yılan gören vatandaş, aracını durdurup yardım etmek istedi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, kısa süre sonra telef oldu.

Ovacık karayolunda seyahat eden Yılmazcan Şare, karayolunda yavaş hareket eden bir yılan görünce aracını durdurdu. Yılanın bir aracın üzerinden geçmesi sonucu kafasından yaralandığını fark eden Şare, yılanın son anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yılanların doğada önemli işlevlere sahip olduğunu söyleyen Yılmazcan Şare, “Sürücülerin özellikle yaz mevsiminde bu hayvanların yola çıkabilecekleri ihtimalini düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Çoğu insan yılan için soğuk hayvan der. Ancak yılanların habitatta çok önemli işlevleri var ve uzak durularak zarar verilmemeleri gerekiyor” dedi.