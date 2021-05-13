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Yaralı yavru tavşan tedavi edildi

Bartın’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ tavşanı tedavi edildi.

Çevre 13.05.2021, 14:03
Yaralı yavru tavşan tedavi edildi

Bartın’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ tavşanı tedavi edildi.

Ulus ilçesine bağlı İbrahimderesi köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından tarlada yaralı halde bulunan yavru dağ tavşanı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar tarafından beslenen ve korunaklı bir alana alınan tavşan, daha sonra ekipler tarafından teslim alınarak veteriner hekime götürüldü. Tedavisi yapılan yaralı tavşanın yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
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