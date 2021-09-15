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Yaralı yabanî kuşa Gemlik Belediyesi sahip çıktı

Gemlik Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine yaralı bulunan yabanî kuşu tedavi altına aldı.

Çevre 15.09.2021, 14:39
Yaralı yabanî kuşa Gemlik Belediyesi sahip çıktı

Gemlik Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine yaralı bulunan yabanî kuşu tedavi altına aldı.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü arayan bir vatandaş, Gemlik Karsak Deresi kenarında cinsini bilmediği bir kuş bulduğunu ihbar etti. İhbarı değerlendiren ekipler belirtilen adrese giderek söz konusu hayvanı dikkatle yakaladılar. Cinsinin sakarmeke olduğu öğrenilen kuş, Umurbey’de bulunan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Sağ bacağında çok parçalı kırık olduğu tespit edilen kuş, Gemlik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı. Bacağına atel takılarak kemiklerin kaynaması sağlanacak olan kuş, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

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