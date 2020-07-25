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Yaralı saz horozu tedavi altına alındı
YARALI SAZ HOROZU TEDAVİ ALTINA ALINDI TÜRKELİ İLÇESİNDE YARALI OLARAK BULUNAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ SAZ HOROZU, YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ.
Çevre 25.07.2020, 20:48
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Sinop’un Türkeli ilçesinde yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki saz horozu, yetkililere teslim edildi.
Türkeli ilçe merkezinde seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu saz horozu yaralandı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzere yaralandığı görülen saz horozu için yetkililere haber verildi.
Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen saz horozu, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavisine başlandı. Kanadından yaralandığı belirlenen saz horozunun ender görülen kuş türü olduğu, daha çok sahil kesimlerinde ve sulak alanlarda yaşadığı öğrenildi.
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