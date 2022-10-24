Yaralı şahini itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde itfaiye eri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çay boyundaki bir firmanın bahçesindeki tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaralı şahini takıldığı tellerden kurtararak tedavisi için Alaplı Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada tedavisi yapılan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

Şahinin sol kanadından yaralandığını tespit ettiklerini belirten Şeref Demircan, “Şantiye alanın içinde dolaşıyordum, arkada Şahin olduğunu fark ettik. Gittik baktık yaralıymış, hareket etmediğini fark ettik.bizde İtfaiye aradık, arkadaşlar geldiler sağ olsun ve tedavi için aldılar.inşallah iyi olur ” dedi.