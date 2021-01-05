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Yaralı şahine polisler sahip çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde karayolunda radar uygulaması yapan trafik polisleri, tek kanadı ile uçmaya çalışan yaralı şahin cinsi kuşa sahip çıktı.
Çevre 05.01.2021, 15:23
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde karayolunda radar uygulaması yapan trafik polisleri, tek kanadı ile uçmaya çalışan yaralı şahin cinsi kuşa sahip çıktı.Karayılan Mahallesi’nde karayolu üzerinde radar ile araçlar üzerinde hız kontrolü yaptıkları sırada yol kenarında tek kanadı ile uçmaya çalışan kuşu fark ettiler. Görevli polisler tarafından yakalanan kuşun şahin olduğu ve bir kanadından yaralandığı belirlendi. Trafik polisleri, tedavisinin yapılması için şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Adana 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim ettiler.
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