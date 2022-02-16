Yaralı şahin tedavi altına alındı

Kırklareli’nde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar tarafından sağ ayağı kırık halde bir şahin bulundu. Bulunan şahin Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tedavi edilmek üzere getirildi. Müdürlüğün veteriner hekimleri tarafından gerekli bakımı yapılan şahin daha sonra tedavisi tamamlanmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.