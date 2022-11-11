Yaralı puhular artık güven altında

Afyonkarahisar kırsalında yaralı halde bulunan 2 puhu kuşu tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan 2 adet puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından puhu kuşları Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirildi. Burada veteriner ekipler tarafından tedavi altına alınan kuşların birinin artık uçamayacağı açıklanırken, diğerinin ise sağlığına kavuşması bekleniyor.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada, “Bu sene içerisine 1 haftada 2 tane puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından merkezimize ulaştırıldı. Puhu kuşları baykuşların en büyükleri, çok da nadir görülürler. Yaşam alanları ormanlık alanlardan dağlık alanlara kadar çeşitlenebilir. Besinleri de çok çeşitli. Böcekten tutun da bir karaca yavrusuna kadar memeli kuş, kemirgen birçok hayvanı besin menülerinde görebiliriz. Bu elimdeki puhu şuanda elektrik çarpması nedeniyle geldi. Ne yazık ki kanadının bir kısmını kaybetti. Doğaya dönmesi mümkün olmayacak. Muhtemelen bir doğal yaşam parkına göndereceğiz. Hayatına orada devam edecek. Diğer puhu ise zehirlenmeden şüphelendik. Şuan genel durumu hızla iyileşiyor. Besinsiz kalmış, uzun süre beslenememiş o yüzden zayıf. Henüz doğaya dönebilecek durumda değil. Onu da tedavi süreci bitti, ama besinle ilgili rehabilitasyon süreci devam ediyor. Yakın zamanda doğaya döner diye umut ediyoruz.”

Öte yandan bu yıl 24 adet kuşun elektrik çarpması sonucu AKÜREM’e getirildiği öğrenildi. Bu kuşların yüzde 75’inin yırtıcı kuşlar olduğu ve göçmen kuşların da elektrik çarpmasına maruz kaldığı belirtildi.