Yaralı leylek tedavi ediliyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü Veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma ihtiyacı olan yaralı bir leyleği iyileştirmek için mücadele etti.

Kızılcahamam Belediyesi Veteriner Hekimi Murat Duman yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam ’da elektrik tellerine çarpıp düşen leylek vatandaşlar tarafından Sağlık İşleri Müdürlüğümüze getirildi, bizler burada ilk müdahalesi yapılarak tedavine başlandı” dedi.