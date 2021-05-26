Yaralı leylek hayvanat bahçesine teslim edildi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaralı bulunan leylek hayvanat bahçesine teslim edildi.

Yusuf Sakallı adlı vatandaş ilçeye bağlı Kozağacı mevkisinde elektrik teline takılmış leyleği gördü. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından takıldığı yerden kurtarılan leyleğin, silahla vurulduğu görüldü.

Yusuf Sakallı, yaralı leyleği Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’ya götürdü. Başkan Tepebağlı da silahla yaralanan leyleği zabıta ekiplerine teslim ederek, Tarsus Hayvanat Bahçesine götürülmesi için yolladı. Yaralı leylek Tarsus Hayvanat Bahçesi görevlilerine teslim edilerek, tedavi sürecine başlanıldı.