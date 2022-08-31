banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Yaralı leyleğin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Çevre 31.08.2022, 09:23
Yaralı leyleğin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Arsuz’un Kaleköy açığında deniz yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tespit edildi.

Ekipler tarafından yaralı leylek, ilk müdahalenin ardından gerekli tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 5 10
5. Leeds United 5 8
6. Fulham 5 8
7. Southampton 5 7
8. Chelsea 5 7
9. Brentford 5 6
10. Newcastle 4 6
11. M. United 4 6
12. Liverpool 4 5
13. Crystal Palace 5 5
14. Nottingham Forest 4 4
15. Everton 5 3
16. Aston Villa 4 3
17. West Ham United 4 3
18. Bournemouth 4 3
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
26
az bulutlu