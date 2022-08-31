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Yaralı leyleğin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Çevre 31.08.2022, 09:23
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Arsuz’un Kaleköy açığında deniz yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tespit edildi.
Ekipler tarafından yaralı leylek, ilk müdahalenin ardından gerekli tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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