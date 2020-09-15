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Yaralı leyleğe zabıta sahip çıktı
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ BİR YARALI LEYLEĞE SAHİP ÇIKTI.
Çevre 15.09.2020, 13:59
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, yaralı bir leyleğe sahip çıktı.
İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi’nin TEM otoyoluna yakın olan yeni yerleşim bölgesinde boş arazide yaralı vaziyette bulunan leyleğe Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarsus Şube Müdürlüğü’ne bağlı Zabıta Denetim ve Kontrol ekipleri sahip çıktı.
Uçamayan ve yaralı olduğu görülen leyleği koruma altına alan zabıta ekipleri, hayvanı yine Büyükşehir bünyesinde yer alan, yaban hayatı korumanın ve kurtarmanın yanı sıra rehabilitasyon hizmeti de veren Tarsus Doğa Parkı’na teslim ettiler.
Tedavisine başlanan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra bir sonraki göç mevsiminde doğal ortamına bırakılacak.
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