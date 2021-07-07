Yaralı kerkeneze jandarma sahip çıktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi kırsal Kayışlar Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin kolluk devriyesi sırasında Kayışlar Mahallesi mera mevkiinde üzüm bağlarının altında yaralı bir kerkenez kuşu buldu. Yaralı kuş, devriye ekibi tarafından muhafaza altına alınarak Dilek Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Kerkenez, veteriner tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı kuşun tedavi ve rehabilitasyon işlemleri sonrası tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.