Yaralı kartal tedavi altına alındı

Osmaniye’de yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Osmaniye merkez Tehçi köyünde bir vatandaş bahçesinde dolaştığı esnada yerde bir kartal fark etti. Kartala yaklaştığında uçamadığını gören duyarlı vatandaş gerekli önlemleri alarak kartalı yakaladı. Kartalın yaralı olduğunu fark eden vatandaş durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teslim alınan yaralı kartal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alınırken, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.