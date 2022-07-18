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Yaralı karacaya anında müdahale

Çanakkale’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Çevre 18.07.2022, 12:46
Yaralı karacaya anında müdahale

Çanakkale’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Çanakkale-Çan karayolu Dörtyol Köyü yakınlarında bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacayı görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin de bilgi vermesi üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından yapılan hızlı müdahalenin ardından karaca doğal ortamına bırakıldı. Sağlık durumu iyi görülen karacanın bir süre de doğal ortamında gözlenerek, takip edileceği bilgisine ulaşıldı.

Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Baş bölgesinden aldığı darbe sonucu yaralı olarak ekiplerimize bildirilen Karacamıza yerinde veteriner hekimimiz tarafından yapılan acil müdahale sonrası aynı ortama bırakılmıştır” denildi.

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