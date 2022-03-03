Yaralı karaca tedavi altına alındı

Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Kargı-Sinop karayolu üzerinde yoldan geçmeye çalışan bir karacaya seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca yaralandı. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, karaca Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet aracına bindirildi.

Olay yerinde yapılan ilk muayenede erkek karacanın leğen kemiğinde parçalı kırık olduğu tespit edildi.