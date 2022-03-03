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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Yaralı karaca tedavi altına alındı
Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Çevre 03.03.2022, 17:56
Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Kargı-Sinop karayolu üzerinde yoldan geçmeye çalışan bir karacaya seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca yaralandı. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, karaca Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet aracına bindirildi.
Olay yerinde yapılan ilk muayenede erkek karacanın leğen kemiğinde parçalı kırık olduğu tespit edildi.