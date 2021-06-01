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Yaralı kaplumbağaya can suyu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yolda yaralanan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen yetkililer ve köy vatandaşları gerçekleştirerek canlandırdı.

Çevre 01.06.2021, 15:04
Yaralı kaplumbağaya can suyu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yolda yaralanan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen yetkililer ve köy vatandaşları gerçekleştirerek canlandırdı.

Nallıhan’ın Sarıyar mahallesinde yolda hareketsiz duran kaplumbağa Nallıhan Belediyesi yetkilileri ve mahalle vatandaşının dikkati sayesinde fark edildi. Aç ve susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek can suyunu verdiler. Verilen su ile canlanarak kendine gelen kaplumbağayı yol kenarına koyarak yiyecek ve su verildi. Yetkililerin ve vatandaşların bu duyarlı hareketi sonrasında sosyal medyada tebrik mesajları yayınlandı.
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